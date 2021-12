Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au decis schimbarea incadrarii juridice a faptei in cazul scandalului de la Sectia ATI Covid a Spitalului Judetean Sibiu, unde un fost angajat a acuzat ca pacientii sunt sedati si legati de paturi, ceea ce, la starea grava in care se afla, duce la deces. Procurorii au stabilit ca nu se…

- Dosare de ucidere din culpa in cazurile a 13 pacienți care au murit la secția ATI COVID a spitalului județean Sibiu. Un fost asistent din spital a acuzat in luna martie ca pacienții respectivi ar fi decedat dupa ce au fost legați de pat și sedați cu substanțe extrem de puternice. Din cercetarile Parchetului…

- Nu este exclus ca 13 pacienți cu COVID care au fost internați in secția de terapie intensiva a Spitalului Județean Sibiu sa fi decedat din cauza unor neglijențe medicale, anunța prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Ion Vestemean. Personalul medical nu a omorat cu intenție pacienții,…

- Personalul medical din sectia de Terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta nu a omorat cu intentie pacientii cu COVID-19, insa exista posibilitatea ca 13 bolnavi sa fi decedat din cauza unor neglijente medicale, motiv pentru care procurorii au decis sa faca noi

- Procurorii galateni au dispus exhumarea in vederea autopsiei a trupurilor neinsufletite a celor doua persoane care au decedat in conditii suspecte, in Spitalul Judetean de Urgenta Galati, la sfarsitul lunii trecute, informeaza, marti, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati.

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Spitalul suport-COVID Movila din Ploiești din aceasta dimineața. Doi barbați cu varste de 74 și 75 de ani, infectați cu Covid-19, au fost gasiți decedați in urma flacarilor mistuitoare care a cuprins intreaga secție.

- 9 noiembrie: 487 de decese ale unor pacienți COVID in Romania, dintre cere 25 mai vechi de 24 de ore. Cazurile noi, in scadere Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 9 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 7.589 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.…

- „La data de 8.11.2021, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Resita, a fost inregistrat dosarul cu nr. 2486/P/ 2021, avand ca obiect infractiunea de ucidere din culpa. In cauza se efectueaza cercetari privind stabilirea imprejurarilor in care a decedat persoana vatamata Mitu Petre, la data de…