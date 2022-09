Stiri pe aceeasi tema

- "INCREDIBIL! Rafila pune la cale o AFACERE NOUA cu OMS! Dupa ce a semnat un contract de consultanța de 21 de milioane de euro cu Organizația Mondiala a Sanatații, Rafila vrea sa le faca și un sediu la București! (...) Deci, oameni buni, Rafila are peste 2 miliarde de euro la dispoziție sa faca spitale…

- „Gravida in 39 de saptamani, diagnosticata cu urgența la naștere, internata și lasata in rezerva pana cand fatul a murit in pantec.Deși se internase dimineața la ora 8:00 și medicul declasare ca este o urgența, femeia a așteptat pana seara la ora 19:00 pentru a fi refacuta o testare a funcțiilor vitale…

- Acuzații grave sunt aduse la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, dupa ce o mamica gravida a fost lasata sa aștepte ore in șir, pana ce copilul i-a murit in pantece. O tanara gravida in 39 de saptamani a fost diagnosticata cu urgența la naștere, urmand ca mai apoi sa fie internata și lasata sa…

- O nenorocire a lovit familia unei femei insarcinate in 39 de saptamani. Dupa ce pruncul pe care aceasta il avea in pantec a murit, familia formuleaza acuzații de malpraxis la adresa Spitalului din Buftea. Situația a ajuns sa fie cunoscuta public miercuri. Avocatul familiei, Adrian Cuculis, care este…

- Acuzații de malpraxis la Spitalul de Obstretica-Ginecologie Buftea.O gravida in 39 de saptamani, diagnosticata cucomplicații și urgența la naștere a fost internata și lasata sa aștepte in rezerva pana cand fatul i-a murit in pantec. A așteptat aproape 12 ore sa fie consultata Deși se internase…

- Familia unui barbat care a decedat in urma unui accident rutier a decis sa salveze cinci pacienti si a fost de acord cu donarea de organe. Inima celui care si-a pierdut viata bate acum in pieptul unui barbat in varsta de 43 de ani. Pentru el, singura sansa sa ramana in viata era transplantul. Intervenția…

- O pacienta de la Spitalul de Psihiatrie din Balți, in varsta de 40 de ani, a murit la spital, dupa ce a fost strangulata de o alta pacienta, in varsta de 41 de ani, din cadrul aceluiași spital.

- Biciclistul accidentat luni la Horia a decedat in cursul noptii la Spitalul municipal Roman, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Georgiana Puscasu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…