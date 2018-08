Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a calificat, vineri, acuzațiile de ingerința in procesul electoral american drept o isterie care ridiculizeaza Statele Unite, dupa ce Serviciile Secrete de informații și-a exprimat inrgijorarea ca Rusia inca incearca sa se amestece in alegeri, relateaza AFP.

- Dan Coats, directorul Serviciilor de informații americane, a declarat ca Moscova continua sa duca o campanie generalizata de mesaje cu scopul slabirii și divizarii Statelor Unite, adaugand ca Rusia nu este singura țara care incearca sa intervina in alegerile din SUA, informeaza postul BBC News, potrivit…

- Statele Unite ofera Ucrainei asistența financiara suplimentara in valoare de 200 de milioane de dolari pentru intarirea securitații sale, fiind de așteptat ca acțiunea Washingtonului sa irite Moscova, la doar cateva zile dupa summitul de la Helsinki, intre președinții Rusiei și SUA. Ambasada…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau "nepotrivit"…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP. "Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor…