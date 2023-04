Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat CFR din Teleorman, impiegat de mișcare in stația Ciolpani, a fost prins beat la serviciu, anunța IPJ Teleorman. Barbatul, in varsta de 43 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest și avea 0,80 mg alcool pur in aerul expirat. Impiegatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice și…

- UPS!… Directorul SC Reiser Ldp Barlad, Daniel Buzamat, a fost prins pe 14 martie, in jurul orelor 20.00, conducand baut la volanul mașinii de serviciu! Miercuri seara, pe cand se afla la volan, pe strada 1 Decembrie, Daniel Buzamat a dat nas in nas cu o patrula de la Rutiera din cadrul Poliției Barlad,…

- GrandTour.ro, compania de transport cu sediul in Romania, anunța lansarea unui nou serviciu de transport de persoane și colete de la adresa la adresa catre Italia, Germania, Belgia și Olanda. Cu o experiența de peste 10 ani in domeniul transportului, GrandTour.ro se concentreaza acum pe satisfacerea…

- Un copil in varsta de 12 ani din Bistrita-Nasau a fost grav ranit, dupa ce a fost strivit sub o caruta incarcata cu lemn. Ambulanta de terapie intensiva mobila nu poate ajunge acolo din cauza drumului greu accesibil. Accidentul a avut loc pe un drum secundar, in apropierea localitatii Dumitra, la aproximativ…

- Un barbat din Cluj, angajat al unei fabrici din Jucu care nu s-a mai prezentat la serviciu de cateva zile a trezit suspiciunile apropiaților și colegilor de serviciu. Pompierii l-au gasit pe barbat și fratele acestuia morți in casa.

- Un angajat al unei fabrici din Jucu care nu s-a mai prezentat la serviciu de cateva zile a trezit suspiciunile apropiaților și colegilor de serviciu. Barbatul lucra ca operator la o linie de caserare și nu a mai fost vazut de la mijlocul saptamanii trecute. El locuia intr-un apartament, impreuna cu…

- Dupa 15 ani de organizat evenimente, cantat și prezentat emisuni de televiziune, Deea și Dinu Maxer și-au gasit serviciu. Cei doi lucreaza la departamentul de marketing al unei companii turcești care distribuie pe piața romaneasca produse de cosmetic, curațenie și wellness spa. Mai ales ca au sunt…

- Jean-Manuel Nedra (29 de ani), internațional din Martinica, a fost prins cu 100 de kilograme de cocaina in bagaj, in momentul aterizarii in Franța. Jean-Manuel Nedra, un star al fotbalului din Martinica, cu prezențe constante in prima reprezentativa, a fost descoperit de polițiști cu o cantitate enorma…