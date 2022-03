Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului rus al Apararii, citat de Tass , in ultima zi, forțele rusești au distrus un sistem antiaerian ucraienean S-300 și ar fi reușit sa doboare patru avioane Su-27, un MiG-29, doua Su-25 și doua elicoptere Mi-8 – in regiunea Kiev. Tot in ultima zi, rușii…

- Daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Seful diplomatiei ruse a mai spus ca Rusia, care a lansat saptamana trecuta un atac in Ucraina pe care il numeste „operatiune militara…

- Armata rusa anunța ca va lovi infrastructura serviciilor de securitate ucrainene din Kiev și cere civililor care locuiesc in apropiere sa paraseasca zona. „Pentru a opri atacurile informatice impotriva Rusiei, vor fi efectuate lovituri cu arme de inalta precizie impotriva infrastructurilor tehnologice…

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- Presedintele american, Joseph Biden, a avertizat, marti seara, asupra efectelor devastatoare ale unui atac rus impotriva Ucrainei si, in acelasi timp, a oferit asigurari ca Statele Unite mentin angajamentele fata de apararea NATO si nu vor o confruntare d

- Statele Unite si Marea Britanie pregatesc sanctiuni de o amploare fara precedent impotriva Rusiei, in situatia unui atac militar impotriva Ucrainei, printre optiuni figurand inclusiv impunerea de masuri contra oligarhilor rusi apropiati de presedintele Vladimir Putin. "Cred ca am fost foarte…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…