Acuzaţi că au „tras cu cardul” în India, condamnaţi definitiv Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa respinga apelurile formulate de doi craioveni condamnati definitiv pentru infractiuni cu carduri de credit. Cei doi inculpati au fost condamnati la cate patru ani de inchisoare cu executare. Daca unul dintre inculpati a ajuns in penitenciar dupa condamnare, celalalt a fost dat in urmarire si este cautat de oamenii legii. Procurorii DIICOT dispuneau, in mai 2018, trimiterea in judecata a doi inculpați, acuzați de comiterea de infracțiuni informatice. Este vorba de doi craioveni, de 45 si 51 de ani. Cel din urma a mai fost condamnat in doua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

