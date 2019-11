Stiri pe aceeasi tema

- Replici dure in adresa presedintelui tarii, Igor Dodon. Ministru al Economiei si Infrastructurii, Vadim Brinzan neaga acuzatiile sefului statului despre presupusa schema de vanzarea a autorizatiilor de transport a marfurilor in Rusia.

- Directorul unui liceu din Calafat este acuzat ca bea alcool in incinta unitații de invațamant pana cand nu se mai poate tine pe picioare. Barbatul a fost filmat și fotografiat in ipostaze absolut jenante : cazut langa o masina, se pare din cauza ca bause prea mult.

- Premierul britanic Boris Johnson a negat luni acuzatiile potrivit carora ar fi atins necorespunzator o jurnalista in urma cu 20 de ani si a afirmat ca publicul este mai interesat sa afle despre planurile sale pentru tara, relateaza Reuters.Editorialista Charlotte Edwardes a scris in The…

- Ancheta deschisa de catre Parchetul din Bruxelles cu privire la suspiciunile de corupție care îl vizau pe ministrul belgian Didier Reynders, candidatul țarii sale pentru funcția de comisar european pe justiție, a fost închisa ”fara urmari”, a anunțat vineri Parchetul, relateaza…

- Acuzatiile care i se aduc sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Kinshasa, inchirierea sediului Politiei federale si de alte fapte, potrivit ziarului scrie De Tijd. Ancheta arata ca Reynders a primit sau spalat bani printr-o schema care implica achizitionarea de obiecte de arta…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a negat acuzatiile de coruptie la adresa sa si a armatei, lansate din strainatate de un om de afaceri egiptean, afirmand ca este cinstit si fidel țarii...

- O serie de imagini video in care presedintele Sissi si armata egipteana sunt acuzate de coruptie provoaca de mai multe zile agitatie pe retelele sociale in Egipt. In aceste inregistrari in araba, un om de afaceri, Mohamed Aly, exilat in Spania, afirma ca autoritatile ii datoreaza milioane de lire…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de Parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor…