- Recent retrogradat in Liga 2 cu FC Argeș, dupa barajul pierdut cu Dinamo, 5-8 la general, Andreias Calcan (29 de ani, extrema stanga) se poate intoarce la U Cluj. Din informațiile GSP, conducerea lui U este cu ochii pe Calcan. El poate evolua pe mai multe poziții in zona ofensiva și reprezinta o soluție…

- Situația e lamurita la acest final al campionatului Ligii I de fotbal. Farul, FCSB, Sepsi și CFR Cluj vor participa in ediția urmatoare a cupelor europene. Doar FCSB și CFR Cluj vor fi capi de serie la tragerea la sorți. Citește și: FC Argeș – Dinamo, meciul ultimei speranțe Iata catva date privind…

- Andreias Calcan (29 de ani), extrema celor de la FC Argeș, a rabufnit la finalul eșecului cu Dinamo, 1-6, acuzandu-și colegii straini. Mihai Stoica (58), managerul general de la FCSB, l-a contrat in direct. Calcan a spus ca ce a trait in prima manșa a barajului de promovare/menținere in Superliga a…

- Universitatea Craiova si Sepsi Sf. Gheorghe se vor intalni duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Superligii. Daca pentru covasneni este un meci de palmares, pentru Stiinta acest joc are miza. In primul rand, o victorie coroborata…

- Formatiile FCU Craiova si FC Voluntari se intalnesc astazi, de la ora 20.00, in Banie, intr-un meci de baraj ce vizeaza participarea in Europa Conceference League. Castigatoarea acestui joc va sustine un alt baraj cu ocupanta pozitiei a treia din play-off-ul Superligii, CFR Cluj sau Universitatea Craiova,…

- Dinamo e fracturata de accidentari, l-a pierdut și pe Bani pe termen lung, spera sa mai recupereze doi jucatori pana luni. FC Argeș trebuie sa decida pe cine sacrifica pentru regula U21 Dinamo a trait ultimul an intr-un rollercoaster. Și continua la fel. Coborașuri și suișuri, jucatorii și antrenorul…

- Conducerea lui Dinamo a luat decizia sa inchirieze Arena Naționala pentru meciul-tur de baraj cu FC Argeș, programat lunea viitoare, de la ora 20:00. „Cainii” vor disputa prima manșa acasa, in fața propriilor fani, iar oficialii s-au orientat catre cel mai mare stadion al țarii. Din informațiile obținute…

- In ziua in care FC Argeș a anunțat oficial ca l-a exclus din lot pe Arnold Garita, urmare a scandalului de amploare de la antrenament, alb-violeții au numit un nou antrenor secund. Este vorba despre Andrei Speriatu (65 de ani), fost campion alaturi de piteșteni in 1979, cel care a evoluat și pentru…