Acumulatori auto de top, pentru drumuri... 24 de ore din 24! Autoturismele care circula pe drumurile publice din Romania se bazeaza, in continuare, pe motoare care functioneaza pe baza de combustibil. Desi au inceput sa se inmulteasca si masinile electrice, majoritatea covarsitoare a modelelor de pe drumurile din tara se bazeaza pe motorina sau benzina pentru a se putea pune in miscare. Chiar daca nu ai o masina cu motor electric, trebuie sa stii ca energia electrica este, oricum, esentiala pentru buna functionare a masinii tale. Fiecare autoturism depinde de acumulatori auto de calitate, pentru a putea porni si pentru a putea functiona la capacitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hostingul platformei sau al magazinului tau online este la fel de crucial precum instrumentele pe care le folosești pentru a gestiona fiecare proces al afacerii tale. Fara un hosting premium, site-ul nu se va incarca suficient de repede, nu va fi sigur, nu va funcționa eficient și, implicit, nu va…

- Spalarea masinii necesita bani, timp si efort. Paradoxal, dintre toate acestea, timpul este cel mai pretios. Cand mergi la spalatorie, depinzi de prezenta altor clienti care au ajuns inaintea ta, de profesionalismul angajatului care iti spala masina si de calitatea produselor utilizate. In schimb, daca…

- Xonia iubea cu patos și a fost dispusa sa faca orice sacrificiu pentru relația ei. Aceasta iși facea planuri sa se mute definitiv din țara cu fostul ei iubit, motiv pentru care a vandut tot ce avea in Romania. Ceea ce nu a anticipat ea a fost desparțirea. Astfel, artista locuiește acum in chirie.

- In ziua de astazi, laptopurile ne sunt extrem de utile si ne folosim de aceste dispozitive in diferite situatii, incepand de la realizarea sarcinilor la locul de munca si pana la relaxare, distractie online sau dezvoltare personala, de exemplu. In magazinele online si offline exista o multime de laptopuri,…

- Autoturismele au devenit o parte consistenta a existenței noastre: ne deplasam la serviciu cu mașina, mergem in concedii cu mașina, ducem copiii la școala sau gradinița cu mașina. De aceea, este de așteptat ca numarul de accidente sa creasca, iar cei care sunt victime sa primeasca despagubiri pe masura…

- Restricții pentru șoferii incepatori din Romania propuse de pilotul Titi Aur: Cum funcționeaza sistemul suedez Restricții pentru șoferii incepatori din Romania propuse de pilotul Titi Aur: Cum funcționeaza sistemul suedez Soferii incepatori din Romania ar trebui sa respecte cateva reguli in plus pe…

- Una dintre cele mai importante componente ale mașinii tale este bateria. Tehnologia a avansat foarte mult, ceea ce face ca bateria sa poata funcționa la parametri optimi cațiva ani. Cu toate acestea, asemenea altor componente ale unui automobil, și bateria are o durata de viața limitata de cel mult…

- Fie ca ați devenit parinți de doar o zi sau de cinci ani, știți ca una dintre cele mai importante sarcini pe care le aveți in poziția de mama și tata este sa va pastrați copilul in siguranța, mai ales in momente potențial periculoase, cum ar fi deplasarea cu mașina. De aceea, achiziționarea unui scaun…