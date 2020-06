Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni, antrenorul care tocmai s-a desparțit de Antwerp l-ar inlocui pe Michel Preud'homme la Standard Liege, exact cum s-a intamplat in 2008. Atunci, a cucerit titlul la primul sezon, parasind Liege in 2010. Recent, intr-un interviu pentru cotidianul flamand Het Nieuwsblad, Loți Boloni anunța…

- Ladislau Boloni, 67 de ani, spune ce il apasa acum, dupa desparțirea de clubul flamand: "Au fost și provocari interne, iar asta a fost cea mai mare prostie. Și nu ma refer la vestiar". Loți Boloni. Trei ani la Antwerp. Trei ani foarte buni, cu play-off, Top 4 și finala Cupei Belgiei. Neașteptat pentru…

- Fostul selectioner belgian Marc Wilmots, al carui nume a fost vehiculat ca posibil succesor al lui Ladislau Boloni la echipa de fotbal Royal Antwerp, a anuntata ca va reveni in Belgia doar pentru a antrena un singur club, Standard Liege, informeaza presa din Belgia. "Agentii mei sunt in…

- Ladislau Boloni (67 de ani), plecat dupa trei ani de la Antwerp, spune ca in 3-4 zile are noutați. „N-a fructificat la maximum talentul echipei”, il critica Voetbalmagazine. Boloni studiaza ca un șahist urmatoarea mutare dupa ce i-a dat joi mat lui Royal, incheind trei ani la Antwerp. Presa belgiana…

- Portarul Sinan Bolat (31 de ani), pe care Ladislau Boloni l-a adus la Antwerp in vara lui 2017, se desparte de clubul flamand. Motivul ar fi tocmai plecarea antrenorului. Loți Boloni a fost cel care a anunțat ca se gandește sa nu mai continue la Antwerp din aceasta vara. Oficialii clubului flamand nu…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni, 67 de ani, sta izolat singur in Belgia, la Antwerp, in timp ce familia se afla in Franța. Soția, Klara, la Nisa, iar fiica, Eszter, la Nancy. Iși poarta de grija unul altuia și se intalnesc online zilnic. Eszter, 36 de ani, medic chirurg stomatolog, le-a transmis parinților…

- Ladislau Boloni (67 de ani), antrenorul lui Antwerp, este criticat de presa belgiana, care considera ca marele merit al sezonului bun ii aparține lui atacantului Dieumerci Mbokani (34) și nu ingeniozitații sale tactice. Desparțirea probabila din vara a lui Loți Boloni de Antwerp nu lasa regrete in presa…

- Ladislau Boloni, antrenorul in varsta de 67 de ani, din 2017 la Antwerp, crede ca „am ajuns la un nivel in care urmatorul pas ar fi caștigarea campionatului, iar asta ar insemna o filosofie diferita". Dupa trei ani la Antwerp, Loți Boloni pare gata sa paraseasca echipa belgiana, pe care a transformat-o…