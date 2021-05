Stiri pe aceeasi tema

- Maneaua e singurul gen care s-a vandut pe bune in deceniile astea. Din motive „misterioase”, precum rasismul și disprețul fața de tot ce e popular, nu se aud inca manele nici la radioul public, nici la marile radiouri cu acoperire naționala. Și, periodic, avem scandaluțuri ridicole precum cel cu „Loredana…

- Delia și Razvan Munteanu s-au casatorit in 2012 și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi se ințeleg bine și fac echipa perfecta și pe plan profesional. In podcastul Aproximativ discuții moderat de Gojira, Delia a dezvaluit cum a facut Razvan tranziția de la vechiul lui job…

- Parintele Stelian Tofana de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca a prezentat mesajele principale ale Evangheliei din Duminica I din Post sau a Ortodoxiei (Ioan 1:43-51). ”Veniti de vedeti El face referire in mod deosebit la o misiune speciala la care suntem toti chemati: „Aceea…

- Horia Moculescu și-a spus parerea cu privire la participarea de anul acesta a lui Roxen la Eurovision . Celebrul compozitor este de parere ca solista de 21 de ani nu este potrivita pentru a reprezenta Romania. Concursul va avea loc in luna mai, in Olanda. „M-am interesat la soliștii de varsta ei, aceștia…

- Piesa ”Amnesia” se va auzi in toata lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusa special pentru acest proiect și da voce starilor și sentimentelor pe care artista le-a trait in ultima perioada. Evenimentul se va desfașura in luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Atunci cand a fost intrebata despre cum reușește sa țina scanteia relației calde, artista a fost sincera. „E mult spus „scantei”, dar suntem conștienți…

- Localitatea Dumbravita (judetul Timis) intra pentru a cincea oara in carantina. rezultatele arata ca masurile luate de autoritati sunt inutile, pe hartie comuna este izolata, in realitate oamenii circula in Timisoara.