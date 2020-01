Stiri pe aceeasi tema

- Prima eclipsa de Luna din 2020 are loc chiar in aceasta noapte, pe 10 ianuarie. Fenomenul care poarta numele de "Luna Lupului" pentru ca eclipsa coincide cu Luna Plina va fi vizibil de pe terioriul intregii tari.

