Actualul Contract-cadru pentru servicii medicale se prelungește până la 30 iunie CNAS anunța ca s-au finalizat etapele de dezbatere publica, iar viitorul Contract-cadru conține noutați importante pentru toate domeniile de asistenta medicala, dar mai ales pentru medicina primara. Proiectul noului Contract-cadru care reglementeaza condițiile in care se acorda asistența medicala, medicamentele si a dispozitivele medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, care a […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

