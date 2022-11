Actualizarea la One UI 5.0 şi Android 13 ajunge pe seria Galaxy S20, S21, Note 20 La putin peste o saptamana de la actualizarea seriei Galaxy S22 la Android 13 si One UI 5.0, acum noul release software ajunge si pe alte foste flagship-uri Samsung. E vorba despre seriile Samsung Galaxy S20, Galaxy S21 si Galaxy Note 20. Urmatorul pas este sa vedem software-ul pe pliabilele Galaxy Z Flip 3 si 4 si Fold 3 si 4. Softul s-a aflat in faza beta ceva vreme si acum este disponibil in versiunea finala si stabila pe Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ si Galaxy S21 Ultra. Pentru a verifica daca ati primit actualizarea, trebuie sa deschideti aplicatia Settings, sa alegeti Software Update si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

