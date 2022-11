Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarile au fost realizate in cadrul Global Burden Of Disease Report (GBDR), un program vast de cercetare, finantat de Fundatia Bill Gates, de o amploare fara echivalent, in care sunt implicati cateva mii de cercetatori din majoritatea tarilor lumii.

- Infectiile de origine bacteriana reprezinta a doua cauza de deces la nivel mondial, dupa problemele cardiace, releva un studiu foarte amplu publicat marti, conform caruia stafilococul auriu si pneumococul se numara printre cele mai mortale bacterii, transmite AFP.

- Potrivit unui studiu publicat marți, infecțiile bacteriene reprezinta a doua cea mai frecventa cauza de deces in lume. Stafilococul auriu și pneumococul sunt menționate ca fiind cele mai letale bacterii. Infecțiile bacteriene sunt a doua cauza principala de deces la nivel mondial, dupa bolile de inima,…

- Oncologii avertizeaza ca Europa se va confrunta cu o ”epidemie de cancer” din cauza ca aproximativ un milion de cazuri au ramas nediagnosticate in timpul pandemiei de COVID-19. Ei spun ca sunt intr-o cursa contracronometru pentru a despista aceste cazuri.Oncologii avertizeaza ca Europa se va confrunta…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, reclamat la DNA pentru decesele cauzate de infecțiile nosocomiale. Plangerea, depusa de un deputat USR Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, reclamat la DNA pentru decesele cauzate de infecțiile nosocomiale. Plangerea, depusa de un deputat USR In cursul dimineții…

- Deși se implinesc 7 ani de la tragedia care a schimbat viața a sute de familii, niciun oficial nu a mers deocamdata sa depuna personal vreo coroana de flori. 7 ani de la tragedia din Colectiv Au trecut șapte ani de la tragedia din Colectiv, unde 64 de oameni și-au pierdut viața! Mulți dintre ei au murit,…

- Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, precizari despre decesele provocate de infectiile asociate asistentei medicale (IAAM) la spitalele din Targu Mures si Cluj-Napoca, dupa ce premierul Nicolae Ciuca le-a solicitat reprezentantilor ministerului o situatie punctuala privind infectiile nosocomiale…

- Dupa decesele bebelușilor de la Ginecologie 1 din Cluj-Napoca, precum și a pacienților de la Spitalul Județean Mureș, premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului Sanatatii ca pana la finalul saptamanii viitoare sa-i prezinte o situatie privind infectiile nosocomiale din spitale la nivel national.