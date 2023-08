Actualitate medicală/ Alimentele ultraprocesate cresc riscul de boli cardiovasculare Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA, preluata de Agerpres. In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala organizata de Societatea Europeana de Cardiologie la Amsterdam, autorii studiilor au dezvaluit ca un consum de alimente ultraprocesate, precum cereale, bauturi carbogazoase si produse de tip fast-food, creste semnificativ riscul de hipertensiune arteriala, boli ale inimii, infarct si accident vascular… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA.In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala organizata de Societatea…

- Anumite alimente din dieta tipic britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente, informeaza DPA. In cadrul a doua prezentari corelate care au fost facute la conferinta anuala organizata de Societatea…

- Alimentele ultraprocesate ar putea contribui la cresterea riscului de boli cardiovasculare. Studiu Un consum de alimente ultraprocesate, precum cereale, bauturi carbogazoase si produse de tip fast-food, creste semnificativ riscul de hipertensiune arteriala, boli ale inimii, infarct si accident vascular…

- Doua studii recente demonstreaza ca mare parte dintre alimentele ultraprocesate maresc riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral. Pe lista alimentelor ultraprocesate, care pot fi cauza unor boli cardiovasculare grave sunt cereale, bauturi carbogazoase, produse fast-food. Cele doua…

- Anumite alimente din dieta tipica britanica ar putea contribui la cresterea riscului de aparitie a unor boli cardiovasculare mortale, potrivit concluziilor formulate in doua studii recente. Concluzia vine dupa doua studii prezentate la reuniunea anuala a Societații Europene de Cardiologie, desfașurata…

- Bursele europene au scazut marti cu circa 1%, deoarece investitorii au cantarit cifrele de crestere a salariilor din Regatul Unit si datele economice dezamagitoare din China, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,9% si majoritatea sectoarelor au fost…

- Varianta, cunoscuta sub numele de EG.5 sau Eris, crește in prevalența in țari precum Marea Britanie, China și SUA, scrie The Guardian.Saptamana trecuta, Agenția de Securitate Sanitara din Regatul Unit (UKHSA) a publicat o actualizare care sugereaza ca EG.5 sau, mai precis, subvarianta sa EG5.1, reprezinta…

- Poluarea aerului contribuie la creșterea rezistenței la antibiotice, care reprezinta o amenințare semnificativa pentru sanatatea umana la nivel mondial, sugereaza un studiu global citat de The Guardian . Analiza, care utilizeaza date din peste 100 de țari pe parcursul a aproape doua decenii, indica…