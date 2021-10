Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea privind noua organigrama a Primariei Timisoara a fost suspendata de judecatorii de la Tribunalul Timis care au stabilit ca deciziile edilului legate de comasarea unor directii si mutarea unor oameni de pe o functie pe alta sa fie oprite, pana la pronuntarea pe fond asupra legalitatii actului.…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului care va fi transmisa in direct online. El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania sa Blue Origin, in Alaturi de el se vor…

- Seria de calatorii in spațiu ale miliardarilor planetei a inceput duminica, 11 iulie, cu zborul lui Richard Branson, și va continua pe 20 iulie cu cel lui fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Dupa calatoria de puțin peste o ora la limita spațiului, Branson i-a dat cateva sfaturi lui Bezos care se pregatește…

- Branson, in varsta de 70 de ani, si restul echipajului Unity 22 vor porni in vehiculul VSS Unity SpaceShipTwo al Virgin Galactic, duminica, la ora Romaniei 16:00. Transmisiunea in direct va incepe la ora 15:00, pe site-ul companiei, pe Twitter, YouTube si Facebook. Virgin Galactic nu a dezvaluit inca…