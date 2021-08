Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Una Stubbs, cunoscuta pentru rolul Mrs. Hudson in serialul "Sherlock", a murit dupa o lunga suferinta la varsta de 84 de ani, a anuntat agentul sau pentru BBC, potrivit news.ro. Ea s-a stins "linistit" in locuinta din Edinburgh, Scotia, "inconjurata de familie", au indicat…

- Actorul Daniel Mickelson a umplut de suferința inimile fanilor și ale cunoscuților dupa ce, la doar 23 de ani, acesta a trecut in neființa. Una dintre marile speranțe ale Hollywood-ului a incetat din viața din cauze neștiute pana acum publicitații.

- Actrița Luminița Gheorghiu a murit. Era cunoscuta pentru roluri din “Morometii” sau “Moartea domnului Lazarescu” Actrita Luminita Gheorghiu, cunoscuta pentru rolurile din filme ca “Morometii”,...

- Adela Popescu a debutat in lumea mondena in urma cu 17 ani in serialul de succes Numai Iubirea. Interpretand rolul Alinei, vedeta a reușit imediat sa ajunga la sufletele oamenilor și sa se faca placuta. Acum e mama a doi copii și urmeaza sa-l aduca pe lume pe al treilea.

- Oana Zavoranu se bucura de mai multe de 17 ani de un real succes, insa haideți sa ne amintim de ”Querida” și de cum arata ea in serialul fenomen Numai Iubirea. Bruneta a ramas aceeași in ciuda timpului care a trecut.

- Carla Fracci, cea mai cunoscuta stea a dansului italian, a murit la varsta de 84 de ani, joi, la Milano unde si-a realizat cea mai mare parte a carierei, la prestigiosul Teatru Scala, a anuntat institutia milaneza. Intr-un comunicat, "Teatrul Scala anunta cu emotie vestea disparitiei Carlei…

- Actorul american Charles Grodin, cunoscut pentru rolurile din „Beethoven”, „Midnight Run” și „The Heartbreak Kid” a murit la 86 de ani. Grodin a fost o figura populara la Hollywood, despre care s-a spus ca vreme de decenii a starnit hohote de ras cu rolurile sale.