Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei au fost ucise duminica la Roma, de un barbat care a deschis focul in timpul unei ședinte a locatarilor, intr-un bloc din capitala Italiei. Una dintre ele era prietena cu Giorgia Meloni, scrie Hotnews . Premierul Italiei a postat pe Instagram o fotografie cu ea alaturi de Nicoletta Golisano,…

- Pele a transmis primul mesaj din spital dupa ce a ajuns in stare critica și corpul sau nu a mai raspuns la tratamentul care ii era administrat pentru cancer la colon. Pele este internat la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo. Potrivit Folha de Sao Paulo, citata de Daily Mail, boala lui Pele nu mai…

- Autoritatile iraniene au eliberat-o, duminica, pe cautiune, pe celebra actrita Hengameh Ghaziani, au declarat doua agentii de presa, la mai bine de o saptamana dupa ce aceasta a fost arestata pentru ca sprijina miscarea de protest din tara, scrie Le Figaro. Republica Islamica este scena protestelor…

- Sir Tom Jones, care a fost operat la sold in 2017, a dezvaluit recent, prin intermediul retelelor sociale, ca se recupereaza dupa ce a suferit o a doua interventie chirurgicala similara, la celalalt picior, informeaza contactmusic.com, citat de Agerpres . „Papa are acum doua solduri noi! Pentru toti…

- Tribunalul revolutionar din Teheran a condamnat duminica un al saselea inculpat la moarte pentru implicare in manifestatii, a informat agentia autoritatii judiciare Mizan Online, citata de AFP. Inculpatul a fost gasit vinovat ca „a scos un cutit cu intentia de a ucide, de a semana teroarea, a crea nesiguranta…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi l-a acuzat duminica omologul sau american de „incitare la haos”, dupa sprijinul adus de Joe Biden protestelor declansate in Iran fata de moartea lui Mahsa Amini in urma cu o luna, scrie AFP, citata de Agerpres. Manifestatiile continua in Iran de la moartea pe 16 septembrie…

- Seful Autoritatii judiciare iraniene, Gholamhossein Mohseni Ejei, a amenintat la sfarsitul saptamanii trecute ca va nu manifesta „nicio indulgenta” fata de manifestanti, dupa zece zile de proteste in intreaga tara in urma decesului unei tinere aflate in custodia politiei moravurilor, care au costat…

- Miercuri, Corneliu Botgros, fiul maestrului Nicolae Botgros s-a cununat cu aleasa inimii sale, Angela. Primele imagini au fost postate de catre finul violonistului, Ion Paladi, transmite TV8 . „Felicitari dragii noștri. Dumnezeu sa va binecuvanteze cu o familie mare și frumoasa. Sa fiți impreuna pana…