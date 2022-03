Actrița Monica Davidescu ”ține casa”. Câștigă mai mulți bani decât soțul său, Aurelian Temișan! Monica Davidescu și Aurelian Temișan formeaza un cuplu de aproape 30 de ani, de multe ori și pe scena caci și solistul profeseaza ca actor și de multe ori au fost impreuna pe același afiș. Daca lui Temișan activitatea muzicala i-a fost destul de franata de restricțiile medicale, Monica Davidescu, actrița a Teatrului Național din București, are un salariu bunicel de la prima scena culturala a Capitalei. Mai precis, in ultima sa declarație de avere, pe 2020, venitul anual al actriței a fost de 84.000 lei. La un calcul simplu, inseamna ca, lunar, Monica Davidescu caștiga de la TNB un salariu de 700… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

