- Hilary Duff s-a casatorit cu Matthew Koma, cantarețul cucare are o fiica in varsta de un an si doua luni.Cei doi s-au casatorit, sambata, in casa din Los Angeles oceremonie la care au participat familia si cativa prieteni apropiati, scriePeople.Koma, pe numele real Matthew Bair, a cerut-o in casatorie…

- Proaspat reintoarsa din Los Angeles, frumoasa bruneta a povestit cum a fost sa paseasca pe covorul rosu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019, noteaza click.ro. „Am atins-o pe Kim Kardashian, am stat de vorba putin cu ea – cat am putut, doua-trei fraze,…

- Ce face Adelina Pestritu in America dupa ce s-a intalnit cu Kim Kardashian Adelina Pestritu a profitat de calatoria in America nu doar pentru a participa la gala People’s Choice Awards, desfasurata weekend-ul trecut in Los Angeles, ci si pentru a bifa o mini vacanta alaturi de sotul ei, Virgil Steblea.…

- Adelina Pestritu (32 de ani) a fost prezenta la gala E! People’s Choice Awards 2019, care a avut loc la Los Angeles, pentru a-i fi inmanat premiul pentru „Cel mai bun influencer din Romania“. Vedeta de televiziune s-a pozat cu vedete precum Kim Kardashian (39 de ani) si Pink (40 de ani).

- Cei doi copii ai regretatului actor american Luke Perry și-au primit moștenirea la șapte luni de la moartea acestuia, relateaza elpais.com. Sophie, in varsta de 19 ani, și jack, in varsta de 22 de ani, iși impart vila pe care tatal lor, actorul Luke Perry, o deținea in Los Angeles. Potrivit The Blast,…

- In luna martie, Jennifer Lopez si Rodriguez au anuntat ca se logodesc dupa o relatie de peste doi ani. Cei doi au declarat ca planuiesc o nunta in stil mare, in timpul careia copiii lor vor avea un rol important. Jennifer Lopez are doi copii, gemenii Maximilian David si Emme Maribel, cu fostul ei…