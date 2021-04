Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Helen McCrory, care s-a remarcat in cinematografie jucand in filme precum "Skyfall" si in pelicule din seria "Harry Potter", iar in televiziune in serialul de succes "Peaky Blinders", a murit de cancer la 52 de ani, a anuntat vineri sotul ei, actorul Damien Lewis, relateaza AFP si…

- A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO „Cernobil”. Anunțul a fost facut de agentul sau.

- „La mulți ani și de acum ai grija!”, asta pare sa fie mesajul pe care Poliția din Rusia il transmite adolescenților. „Ai implinit 14 ani? Felicitari!”, spune o polițista in uniforma, care ține in mana un tort cu lumanari aprinse, intr-un clip postat pe Twitter de poliția din Moscova, potrivit Digi24.ro.…

- Nu, scandalul pare ca nu se oprește aici. E un ping-pong de replici pe Twitter in continuare. De data asta, scandalul se prelungește cu o scrisoare postata pe Twitter de catre fiul lui Ion Țiriac. Scrisoarea lui Ion Ion Țiriac e adresata lui Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, dupa ce acesta din…

- Actrita Mira Furlan, cunoscuta in special datorita rolurilor interpretate in serialele ''Lost'' si ''Babylon 5'', a murit la varsta de 65 de ani, informeaza vineri The Independent. Moartea vedetei, care s-a nascut la Zagreb, a fost confirmata pe contul sau…