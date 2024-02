Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, ca isi doreste ca in luna februarie sa fie adoptata legea salarizarii magistratilor, pentru a se incheia „cu marile procese in care judecatorii se dau in judecata unii pe altii si isi dau drepturi de la o lege la alta”. „Imi doresc ca in februarie prima lege…

- Ministerul Afacerilor Externe protesteaza ferm fata de incidentul generat de prabusirea necontrolata a unei drone utilizate in atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene, in noaptea de miercuri spre joi, la patru kilometri amonte de localitatea Grindu. „Acesta reprezinta o noua violare a spatiului…

- Tiparul este o armata de douazeci și șase de soldați de plumb cu care se poate cuceri intreaga lume”, a spus Johannes Gutemberg, cel care a inventat in anul 1450 tiparul cu litere mobile, revoluționand cultura universala și facilitand raspandirea ei in lume. In fiecare an, pe 13 decembrie, in Romania…

- Polițistul de 47 de ani care s-a sinucis impușcandu-se la mormantul fiicei sale ar fi recurs la gestul extrem nu din cauza fetei sale, ci din pricina presiunii la care a fost supus de șefi, spune Bogdan Banica, p reședinte executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania DECUS. „Doua vești…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca joi incepe implementarea Sistemului Garantie-Returnare si se declara convins ca acest program va transforma Romania „din tara depozitarii in tara reciclarii”. Ministrul a precizat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria,…

- DNA a solicitat, joia trecuta, Senatului si Presedintiei ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu si a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila. Procurorii ii acuza de abuz in serviciu in legatura cu achizitiile de vaccinuri din pandemie, prejudiciul depasind un miliard…

- In luna aprilie a anului viitor, Netflix va incepe filmarile pentru al doilea sezon al serialului ”Wednesday”, care o aduce in prim plan pe actrița Jenna Ortega. Insa, de data aceasta, filmarile nu vor mai avea loc la noi in țara, ci in Irlanda. „A fost incredibil sa cream un serial care a avut legatura…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, sambata, de omologul sau din Zanzibar, context in care cei doi au vorbit de consolidarea relatiilor bilaterale, inclusiv in domeniile educatiei si turismului. „Am exprimat astazi, in dialogul cu presedintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi, nevoia unei cooperari…