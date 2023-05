Actriță de la Teatrul Foarte Mic, bătută de un individ în Parcul Cișmigiu Actrița Andreea Hristu de la Teatrul Foarte Mic din București a fost agresata in Parcul Cișmigiu de un individ. Agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști. „Azi am fost batuta in Cișmigiu, in plina zi, langa podul asta frumos. Da, se poate. Stateam pe o banca, cu o carte și o cafea. Se apropie un individ, nimic suspect, vorbește frumos, vrea sa ma intrebe ceva. Imi cere bani, ii spun nu. Insista, ii cer sa plece. Incepe sa ma jigneasca, sa ma injure. Ridic tonul și il ameninț cu poliția. Continua. Sun la 112. Ma trezesc cu el la gat, imi zboara telefonul pe jos, cu dispecera in apel. Țip.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

