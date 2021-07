Actrița Cristina Cioran a născut prematur și e panicată: ”Rugați-vă pentru fiica mea” Cristina Cioran a nascut prematur. Actrița și prezentatoarea de teleiviziune (43 ani) urma sa nasca in luna septembrie. Insa, ceea ce trebuia sa fie o bucurie s-a transformat in panica. Cioran este speriata și ingrijorata pentru viața fiicei sale și a facut un apel de pe patul de spital, implorand cunoscuții sa se roage pentru micuța ce a venit pe lume inainte de termen. ”Sunt puternica și fetița mea e puternica. A venit mai devreme, insa, rugați-va pentru mine și pentru ea, mai mult pentru ea!”, a spus prospata mamica, ingrijorata, intr-un Instastory, dupa care a revenit cu un altul: „Hai ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

