Actrița Barbara Shelly a murit de COVID-19 Actrița britanica Barbara Shelly a murit la varsta de 88 de ani dupa ce a pierdut lupta cu COVID-19 , potrivit BBC. Actrița a luat nou coronavirus dintr-un spital, in decembrie 2020, unde fusese internata pentru probleme musculare. Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O gasești AICI Barbara Shelly s-a nascut pe 13 februarie 1932 in Marylebone, Londra și inainte de a debuta in lumea actoriei in anii ’50, a fost model. Barbara Shelly a jucat in peste 100 de filme și show-uri televizate și a devenit celebra in special pentru rolurile sale din producții horror renumite in anii ‘60… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Stiri pe aceeasi tema

