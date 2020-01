Actriâa Oana Pellea, jignită și înjurată din cauza unui mesaj despre Cristina Țopescu Intr-o postare publica pe Facebook, actrita a prezentat continutul acestui mesaj: "Eh… am primit si acest dragalas mesaj: "Esti o greseala genetica a marelui actor Nici in fata mortii nu ai pic de bun simt Esti o mare JAVRA Daca te-ar lua DRACU ar fi o mare victorie a acestui popor Iti doresc din toata fiinta mea sa ai parte de un sfarsit cat mai neplacut si cat mai curand Doar PAMANTUL o sa-ti inchida BOTUL ala SPURCAT si plin de VENIN….. JAVRA!!!"&rdquo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

