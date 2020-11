Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Victor Rebengiuc a marturisit ca a avut COVID 19, dar spune ca acum totul este bine. Acesta a menționat ca nu știe cum s-a infectat, in condițiile in care este una dintre persoanele care iau foarte in serios respectarea masurilor de protectie.

- „Nu am avut manifestari ale bolii, am stat doua saptamani cuminte, in casa, inchis si am urmat un tratament care mi-a fost prescris si gata",a povestit Victor Rebengiuc duminica dupa amiaza, intr-o interventie la Digi 24. „Nu stiu cum s-a putut intampla chestia asta", a adaugat actorul, povestind ca…

- Misiunile jandarmilor Gruparii Mobile, in perioada 13 20 noiembrie. S au aplicat 759 sanctiuni contraventionale, dintre care 108 de amenzi in valoare de peste 28.100 lei. In perioada 13 20 noiembrie, peste 140 de jandarmi ai Gruparii Mobile au actionat zilnic, in mod independent dar si in sistem integrat…

- Alte 9 persoane au pierdut lupta cu Covid-19 in Moldova, in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul virus a ajuns la 1.891 in țara, de la inceputul pandemiei.

- Astfel, daca in perioada starii de urgenta (martie - mai 2020) 83% dintre angajati au lucrat de acasa, numarul acestora a scazut la 50% in timpul starii de alerta (iunie - septembrie 2020), in conditiile in care 22% dintre angajati si-au reluat integral activitatea de la birou, iar 28% au practicat…

- Un cadru didactic al Colegiului Economic din Buzau a fost testat pozitiv cu COVID-19. Intrucat acesta ar fi predat la mai multe clase si ar fi intrat in contact cu mai multi colegi, Directia de Sanatate Publica a decis trimiterea tuturor elevilor acasa, pentru a invata online.

- Mai mulți elevi din Sectorul 4 din Capitala sunt nevoiți sa faca cursuri on-line dupa ce patru copii au fost testați pozitiv cu coronavirus. Primaria sectorului a hotarat sistarea cursurilor in...

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…