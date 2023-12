Actorul Tom Wilkinson, care a jucat în The Full Monty și Shakespeare In Love, a murit la 75 de ani Tom Wilkinson, actorul britanic cunoscut pentru filme precum The Full Monty, Shakespeare In Love și The Best Exotic Marigold Hotel, a incetat din viața sambata, la varsta de 75 de ani, noteaza BBC, citat de news.ro, fara a preciza cauza decesului.Tom Wilkinson a murit la locuinta sa, iar alaturi i-au fost sotia si familia sa. Moartea sa a fost confirmata intr-o declaratie transmisa de agentul sau. „Cu mare tristete, familia lui Tom Wilkinson anunta ca acesta a murit subit acasa, pe 30 decembrie. Sotia si familia sa au fost alaturi de el. Familia cere intimitate in acest moment”, se mentioneaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 35 de ani, din Galati si-a omorat sotia strangand-o de gat dupa o cearta. Barbatul a sunat la 112 anuntand crima, apoi a fugit. Tragedia s-a intamplat in cartierul Micro 20 din Galati, intr-un bloc de pe strada Furnaliștilor. Un barbat de 35 de ani și-a batut crunt soția de 30 de ani,…

- „Cu profunda tristețe am aflat ca Tal Haimi , unul dintre romanii rapiți in Gaza, și-a pierdut viața. Gandurile mele se indreapta catre soția lui Tal, doamna Ella Haimi, pe care am intalnit-o in luna octombrie la București, dar și catre intreaga sa familie”, a scris Nicolae Ciuca, intr-o postare pe…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza ar fi fost ucis inca de pe data de 7 octombrie, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului abia astazi, pentru ca abia acum au putut confirma moartea. Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici…

- Soția moldoveanului, ucis in Israel, va primi 300 000 lei din partea Guvernului. O decizie in acest sens urmeaza a fi luata la ședința cabinetului de miniștri pe 6 decembrie. Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului, din data de 6 decembrie, se regasește un proiect de hotarire cu privire la alocarea unor…

- Dan Negru este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea televiziunii romanești, dar fanii sai nu tiu prea multe date personale. De exemplu, puțini sunt cei care știu cați copii are Dan Negru. In acest articol, vom dezvalui detalii despre familia sa și numarul de copii pe care ii are. Cați copii…

- Printre cei disparuți este și un roman cu dubla cetațenie, care locuia cu familia intr-un kibbutz din Israel. Inițial a fost dat disparut in Fașia Gaza, odata cu atentatele teroriste din 7 octombrie. Iar familia barbatului se roaga acum ca acesta sa fie viu și nevatamat.

- Betty Stoian a facut dezvaluiri interesante, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Fiica lui Florin Salam a dezvaluit cum se ințelege, de fapt, cu soția tatalui sau. Ce relație este intre Roxana Dobre și tanara artista, de fapt. Detalii pe care vedeta nu le-a mai oferit inainte. Cum se intelege Betty…

- Soția lui Sir Alex Ferguson, Lady Cathy Ferguson, a incetat din viața la varsta de 84 de ani. Cei doi erau casatoriți de aproape 60 de ani și au impreuna 3 copii și 12 nepoți Familia a confirmat vestea astazi printr-o postare in care au comunicat urmatoarele: „Suntem foarte intristați sa va dam vestea…