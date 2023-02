Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din „Saving Private Ryan” si „Black Hawk Down”, a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a suferit un anevrism cerebral si se afla in stare critica. Incidentul a avut loc sambata dimineata, a anuntat managerul sau, Charles Lago. Tom Sizemore…

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din „Saving Private Ryan“ (Salvati soldatul Ryan, 1998) si „Black Hawk Down“ (Elicopter la pamant!, 2001), a fost spitalizat la Los Angeles dupa ce a suferit, sambata dimineața, un anevrism cerebral.

- Sizemore a suferit anevrismul in jurul orei 2:00, sambata dimineata, in locuinta sa din Los Angeles. El a fost spitalizat la terapie intensiva, a declarat managerul sau Charles Lago.Lago a descris starea lui Sizemore ca fiind "o situatie de asteptare si de asteptare".Sizemore, in varsta de 61 de ani,…

- Jucatorul echipei de fotbal american Buffalo Bills Damar Hamlin, este inca internat „in stare critica” dupa ce a suferit un stop cardiac in urma unui placaj, luni, la un meci din NFL, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Actorul american Jeremy Renner, in varsta de 51 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul sau Hawkeye din universul Marvel, a fost grav ranit in timp ce curata zapada, a anuntat presa din Statele Unite, preluata deAFP.

- Actorul Jeremy Renner, cunoscut pentru rolul sau Clint Barton Hawkeye din universul cinematic Marvel, personajul lui aparand in mai multe filme si avand propriul serial, a fost grav ranit in urma unui accident in timp ce curata zapada, a anuntat reprezentantul sau, conform Libertatea.ro.Actorul se afla…