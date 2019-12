Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name") va juca alaturi de Dame Eileen Atkins intr-o adaptare a extrem de apreciatei piese "4.000 Miles", de Amy Herzog, informeaza Press Association. Chalamet va interpreta rolul lui Leo, in tanar in varsta de 21 de ani, care, dupa ce a suferit…

- Stormzy, John Legend si Sting sunt printre vedetele confirmate sa cante la o ceremonie de premiere care recunoaste activistii dedicati luptei impotriva saraciei extreme, informeaza marti Press Association. Acestora li se vor alatura celebritati ca Jennifer Hudson si Raphael Saadiq sau…

- Autorii hit-ului ‘Old Town Road’ Lil Nas X și Billy Ray Cyrus vor inregistra un nou cantec impreuna, informeaza contactmusic.com. Cantarețul de 20 de ani a spus ca este deschis ideii mult cerute de a remixa cunoscuta piesa ‘Achy Breaky Heart’ a interpretului de muzica country, dar și-ar dori ca, mai…

- Cantaretul britanic Elton John a marturisit ca a urmat cu succes un tratament pentru cancer de prostata in urma cu doi ani, informeaza sambata Press Association. Muzicianul, in varsta de 72 de ani, a fost diagnosticat in 2017, optand pentru tratament chirurgical si nu pentru chimioterapie…

- Justin Timberlake a devenit cea mai recenta "victima" a lui Vitalii Sediuk, dupa ce a fost atacat, la Saptamana modei de la Paris, de reporterul ucrainean, devenit celebru gratie farselor sale de pe covorul rosu, care au vizat nume mari din showbiz, precum Brad Pitt, Bradley Cooper si Adele, scrie…