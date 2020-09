Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Ben Cross, cunoscut in special pentru rolul sau din filmul "Chariots of Fire", a murit marti la varsta de 72 de ani, a informat agentul sau. "Ben a murit brusc dupa o scurta suferinta", a declarat agentul sau din Los Angeles pentru AFP.

S-a incheiat epoca de aur a Hollywood-ului! Olivia de Havilland a murit la 104 ani! Olivia de Havilland, una dintre ultimele vedete ale epocii de aur a Hollywood-ului și cea mai in varsta caștigatoare a premiului Oscar, a murit duminica, la Paris. Avea 104 ani.

"Cu inima foarte indurerata va anunt ca iubita mea sotie, Kelly Preston, a pierdut batalia pe care a dus-o in ultimii doi ani cu cancerul la san", a scris John Travolta, pe Instagram. John Travolta si Kelly Preston aveau impreuna doi copii, Ella, in varsta de 20 de ani, si Benjamin, in varsta de

O femeie de 81 de ani a murit, vineri, in urma unui incendiu care i-a cuprins apartamentul amplasat la etajul 4 al unui bloc din Fetești, județul Ialomița. Potrivit ISU Ialomița, incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 4, relateaza Mediafax.

Carl Reiner, unul dintre principalii vectori de forta ai comediei americane in calitate de scenarist si de colaborator al lui Mel Brooks, dar si de creator si co-star al sitcomului clasic "The Dick Van Dyke Show", a murit la varsta de 98 de ani, conform unui anunt facut marti de Variety.