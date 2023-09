Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Michael Gambon a murit in spital la varsta de 82 de ani, a anunțat familia sa. Acesta a fost cunoscut mai ales pentru ca l-a interpretat pe profesorul Albus Dumbledore in șase dintre cele opt filme Harry Potter, transmite G4media . De asemenea, Sir Michael a aparut in Fantastic Mr Fox, l-a interpretat…

- Cunoscut pentru rolul Albus Dumbledore din filmele cu “Harry Potter”, Michael Gambon s-a stins din viața la varst de 82 de ani. Actorul Michael Gambon a murit in spital la varsta de 82 de ani, a anunțat familia sa. El a fost cunoscut mai ales pentru ca l-a interpretat pe profesorul Albus Dumbledore…

- Actorul Michael Gambon a murit la varsta de 82 de ani, in urma unei „crize de pneumonie”, a anunțat joi un comunicat emis in numele familiei sale, relateaza agenția de presa PA Media, potrivit CNN.„Suntem devastați sa anunțam pierderea lui Sir Michael Gambon", se arata in declarația emisa de publicistul…

- Actorul Sir Michael Gambon, cel mai bine cunoscut la nivel internațional pentru rolul profesorului Albus Dumbledore din șase dintre cele opt filme Harry Potter, a murit la spital, la varsta de 82 de ani, in urma unei crize de pneumonie, a dezvaluit astazi familia sa, transmite BBC.

- Actorul Michael Gambon a murit joi, la spital. Era cunoscut publicului din intreaga lume datorita interpretarii rolului profesorului Albus Dumbledore in franciza de filme „Harry Potter”. Avea 82 de ani.

- Ion Druța, scriitor și dramaturg moldovean, a murit la varsta de 95 de ani, deces survenit joi dimineața, la Moscova, unde locuia de mai mulți ani. Despre decesul scriitorului au anunțat responsabilii unei edituri de la Chișinau pe internet. ,,Azi dimineața, la ora 10, la Moscova, a murit marele scriitor…

- Este doliu in lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viața la varsta de 46 de ani, asta dupa ce a fost gasit mort chiar in casa lui. Mama regretatului actor a fost cea care a facut anunțul cumplit al decesului.

- Este zi de doliu in lumea mondena din Romania! Nicușor de la Braila a murit! Omul strazii cunoscut de o țara intreaga a decedat la varsta de 42 de ani. Barbatul a murit astazi, pe data de 19 septembrie, la Spitalul Județean de Urgența din Braila. Nicolae Stanga este plans acum de toți cei care l-au…