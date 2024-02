Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Marius Manole s-a accidentat la teatru. Extrem de indragit in peisajul artistic din Romania, Marius Manole s-a remarcat și ca activist, lucru care i-a adus un spor de popularitate.Recent insa acesta a anunțat ca s-a accidentat in timp ce repeta pe scena Teatrului Național din București…

- Actorul a postat un mesaj pe Facebook in care spune ca, in pofida accidentului, spectacolul a fost dus la bun sfarșit.El a publicat și o fotografie in care se poate vedea ca are o rana la un picior, fiind cusut.„Am fost la Spitalul Universitar, unde foarte repede m-au cusut și acum sunt in regula cat…

- Seara trecuta, Marius Manole a ajuns de urgența la spital, dupa ce a suferit un accident chiar in timpul spectacolului, pe scena. Actorul a avut nevoie de ingrijiri medicale. Ce a transmis acesta la scrut timp dupa incident.

- Actorul Marius Manole (45 de ani) a anunțat in noaptea de sambata spre duminica, pe Facebook, ca in timpul piesei de teatru „Repetiție pentru o lume mai buna” de la TNB a avut loc un accident, fara sa explice despre ce este vorba, iar dupa spectacol a ajuns la Spitalul Universitar unde a fost cusut…

- Accident rutier azi, 19 ianaurie, pe Soseaua de Centura, in zona localitatii Glina Oficial de la IPJ Ilfov La data de 19 ianuarie a.c.,in jurul orei 13:05, politistii orasului Popesti Leordeni au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe Soseaua de Centura, in zona localitatii Glina, s a produs un accident…

- Un eveniment rutier a avut loc in noaptea de vineri, 5 ianuarie, in jurul orei 22, in Arges. Este vorba despre un accident produs in comuna Moșoaia, in care au fost implicate doua autoturisme.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, in prima zi a Anului Nou, la un accident rutier petrecut pe raza localitații clujene Lita. La misiune au luat parte echipajele de la Garda de Intervenție Baișoara, care au gasit un autoturism rasturnat. Din fericire, nu au existat victime incarcerate,…

- Un barbat a ajuns aseara la spital, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centura a municipiului Targu Jiu. O femeie, de 21 de ani, din Targu Jiu, a condus un autoturism pe strada Narciselor din municipiu. Ar fi efectuat manevra de schimbare a direcției de mers spre stanga și a intrat in…