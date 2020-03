Actorul Idris Elba, testat pozitiv pentru noul coronavirus Actorul britanic Idris Elba, despre care au existat recent speculatii ca ar putea fi urmatorul interpret al agentului James Bond, a fost desemnat luni "cel mai sexy barbat in viata" pe anul 2018 de revista People.Actorul britanic Idris Elba, despre care au existat recent speculatii ca ar putea fi urmatorul interpret al agentului James Bond, a fost desemnat luni "cel mai sexy barbat in viata" pe anul 2018 de revista People. Anunțul a fost facut luni pe Twitter chiar de actor, intr-un clip video in care apare alaturi de soția sa, Sabrina, potrivit msn.com . „In aceasta dimineața am fost testat pozitiv… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

