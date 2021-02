Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele sociale precum Facebook și Twitter au acționat corect cand l-au blocat pe fostul președinte american Donald Trump de pe platformele lor, este de parere Margrethe Vestager, vicepreședinta comisiei europene care se ocupa de domeniul digitalizarii in blocul european.

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatura la președinția formațiunii la congresul care va fi organizat in acest an. „Nu exclud, dar in același timp pot sa susțin pe oricine altcineva”, spune el la emisiunea Marius Tuca Show, potrivit MEDIAFAX. „Nu știu daca voi candida.…

- Administratia Trump ar urma sa reintroduca Cuba pe lista americana a statelor care sustin terorismul, a declarat luni o persoana familiarizata cu aceasta chestiune citata de Reuters, o decizie care ar putea complica eforturile viitorului presedinte Joe Biden de a ameliora relatiile cu Cuba. Secretarul…

- Agentia Internationala de testare (ITA) a anuntat, miercuri, ca va reanaliza peste jumatate din esantioanele de urina prelevate la Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014, relateaza AFP, potrivit news.ro. ITA gestioneaza de doi ani programul antidoping al Comitetului International Olimpic.…

- Marti s-au disputat ultimele partide din grupele preliminare A si C, iar rezultatele au stabilit componenta celor doua grupe principale. Romania, calificata in grupa principala II, va incepe aceasta faza cu 0 puncte in clasament si va juca, in ordine, cu Ungaria, Croatia si Olanda, anunța news.ro.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca liberalii vor avea 32% rezultat final, iar dupa redistribuire vor ajunge la 34-35%. De asemenea, Rareș Bogdan susține ca USR-PLUS ar putea ajunge la 19% dupa redistribuire, ceea ce inseamna ca doar cele doua partide vor avea peste 50%. Citește…

