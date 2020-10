Actorul Benedict Cumberbatch, cunoscut in toata lumea pentru rolul sau din filmul "Doctor Strange", face parte dintr-un proiect in care sunt implicati și artisti romani. Aceștia au colaborat pentru crearea unui clip in care este prezentata lupta medicilor romani aflati in linia intai pentru tratarea pacientiilor de COVID. Timp de dua saptamani, acest clip va fi proiectat pe ecrane uriase in București.