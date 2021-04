Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alexandru Arsinel (81 de ani) si sotia lui, Marilena, sunt internati de patru zile la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, dupa ce au fost diagnosticati cu Covid-19, la doua luni de la vaccinare. Alexandru Arșinel și soția lui au crezut de la inceput in existența…

- Spitalul de Ortopedie Foișor din București a fost evacuat de urgența, dupa ce Ministerul Sanatații a decis ca unitatea medicala sa fie transformata in spital-suport Covid-19. Zeci de pacienți proaspat operați sau cu probleme grave au fost puși in strada, fara nici un fel de avertizare prealabila.

- Ajutor umanitar pentru Republica Moldova Florin Cîtu. Foto. gov.ro Membrii Cabinetului condus de premierul Florin Cîtu s-au reunit într-o sedinta online, pentru a adopta un proiect de hotarâre prin care se acorda un ajutor umanitar Republicii Moldova. Ajutorul…

- Un alt pacient care era internat la Institutul ‘Matei Bals’ in pavilionul afectat vineri de incendiu a murit, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat, in aceasta dimineata, despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National…

- Ministerul Sanatatii a fost informat, in aceasta dimineata, despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti in timpul incendiului din 29 ianuarie a.c. Este vorba despre o pacienta in varsta de 70 de ani, transferata…

- Inca o persoana a decedat, marți dimineața, in urma incendiului de la Institutul Național „Matei Balș”, ceea ce face la bilanțul sa ajunga la 9 morți. Ultimul deces s-a inregistrat la o femeie de 70 de ani, care era transferata la Spitalul de Urgența „prof. dr. Dimitrie Gerota”. Ministerul…

- Un raport privind incendiul de la Spitalul ”Matei Bals” din București, in urma caruia au murit opt pacienți COVID, care va cuprinde si situatia generala a sistemului de sanatate, va fi prezentat marți, 2 februarie, a anunțat luni vicepremierul Dan Barna, copresedinte al Aliantei USR PLUS, potrivit Agerpres.…

- CHIȘINAU 29 ian - Sputnik. Maia Sandu a scris intr-o postare pe Facebook ca a aflat in dimineața de vineri, 29 ianuarie, despre teribilul incendiu produs la București. © Inquam Photos / OCTAV GANEAIncendiu violent la un spital din București: Sunt victime „In aceste clipe pline de durere pentru…