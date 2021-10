Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare ale producției ”Rust” și a provocat o tragedie. Directorul de imagine Halyna Hutchins a murit și regizorul Joel Souza a fost ranit grav.

- Alec Baldwin este devastat dupa incidentul teribil care a avut loc de platourile de filmare ale westernului Rust: actorul a impușcat accidental cu o arma de recuzita doi oameni, dintre care unul a decedat.

- Actorul Alec Baldwin a ucis-o joi cu un foc de arma, cel mai probabil accidental, pe directoarea de imagine si l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala, citata de AFP.

- Actorul Alec Baldwin a fost surprins plangand de doi reperezentanți ai presei dupa incidentul mortal de pe platourile de filmare din New Mexico, relateaza Fox News. Celebrul star a impușcat doua persoane, iar una dintre ele, directorul de imagine, a murit. Cealalta persoana a ajuns la spital. Cazul…

- Alec Baldwin a impușcat mortal o femeie in timpul unei filmari! Celebrul actor a tras cu o arma de recuzita in timp ce se afla pe platoul de filmare, iar femeia nu a mai putut sa fie salvata, deși medicii au facut eforturi imense. Acesta a ranit și un alt barbat. Incident tragic la Hollywood! […] The…

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico. Poliția din statul american a declarat ca Baldwin a tras u arma in timpul filmarilor pentru westernul Rust, a carui... The post Alec Baldwin a impușcat doi oameni…

- Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc in timpul filmarilor filmului western "Rust", pe un platou din Mexico City.Sursa foto: InstagramHalyna Hutchins a fost transportata de urgența la spital, insa medicii nu au mai putut sa o salveze. Un agent al actorului a declarat, pentru agenția AP,…

- ​Lionel Messi, însoțit de soție și de cei trei baieți ai sai, a sosit la Paris, iar fanii lui PSG l-au așteptat pe aeroportul "Le Bourget". Argentinianul i-a salutat pe aceștia, iar presa din Hexagon a scos în evidența și tricoul pe care îl purta fostul decar al Barcelonei.…