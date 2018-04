Stiri pe aceeasi tema

- Ro-Wine - International Wine Festival of Romania, care va avea loc in 19-20 mai, vine cu o bursa de studiu formativ, de 10.000 de euro pentru a incuraja un tanar motivat sa isi creeze o cariera in lumea vinului, a declarat miercuri expertul in vinuri si presedintele festivalului, Marinela Ardelean.

- Chris Rankin, actorul britanic devenit celebru pentru rolul Percy Weasley din seria „Harry Potter”, este invitat la East European Comic Con. Evenimentul are loc in perioada 18 – 20 mai, la complexul Romexpo din Bucuresti. Chris Rankin se va intalni cu fanii in zilele de 19 si 20 mai. Actorul in varsta…

- Actorul britanic Chris Rankin, celebru pentru rolul Percy Weasley din seria "Harry Potter", este invitat la East European Comic Con, un eveniment care are loc in perioada 18 - 20 mai, la complexul Romexpo din Bucuresti, potrivit organizatorilor.

- Pisici din rasa persana, Maine coon, la expozitia SofistiCat din Capitala. Peste 250 de pisici din noua tari au fost aduse la Expozitia Internationala Felina de Primavara, de la Romexpo. Expozitia, deschisa in acest weekend, intre orele 10,00-17,00, are ca punct de atractie concursul “Best in Show”,…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Celebrul artist grafic, creator al seriei de benzi desenate „V for Vendetta“ si al personajului central V, David Lloyd, va fi prezent la cea de-a cincea editie East European Comic Con ce va avea loc la Romexpo in perioada 18-20 mai.

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in lungmetraje hollywoodiene precum cele din franciza "Capitanul America/ Captain America", este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care are loc in perioada 27 aprilie - 3 mai, in Bucuresti.