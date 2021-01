Activităţile Centrului de Pregătire Jandarmi din Sinaia – restrânse din cauza pandemiei F.T. Miercuri, 20 ianuarie a.c., Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia si-a prezentat raportul de evaluare a activitatilor si a misiunilor realizate in cursul anului trecut. Dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al institutiei, „pe parcusul anului 2020, ca urmare a declararii la nivel național a starii de urgența și apoi a celei de alerta, s-au desfașurat doar sase cursuri de pregatire montana din totalul cele 18 planificate. (…) Misiunile executate de cadrele noastre, in marea majoritate instructori, au fost din cele mai diverse, respectiv misiuni de paza si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

