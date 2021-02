Stiri pe aceeasi tema

- ■ Ovidiu Bojescu este director adjunct al Directiei Tehnice ■ primarul Leonard Achiriloaei sustine ca este un cistig pentru administratia locala, avind in vedere experienta ■ din aprilie, actualul director, Felician Ionita, se pensioneaza ■ Ex-administratorul public al Primariei Roman, Ovidiu Bojescu,…

- Nerespectarea masurilor de combatere a pandemiei de coronavirus a determinat luarea unor noi masuri. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de ieri, 3 februarie 2021, o hotarire care reglementeaza stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.…

- ■ masurile din asistenta medicala instituite in contextul pandemiei SARS-COV-2 se mentin pina la 31 martie 2021 ■ consultatiile la medicul specialist, in ambulatoriu, se acorda fara bilet de trimitere ■ Guvernul a aprobat, la finalul anului trecut, un act normativ prin care se prevede faptul ca masurile…

- ■ s-au primit 5.503.906 lei pentru reabilitarea si dotarea statiei de sterilizare a unitatii sanitare din orasul de la malurile Moldovei si Siretului Urmare a demersurilor realizate de catre conducerea Primariei Roman si prin actiunile de lobby parlamentar ale deputatului Dan Laurentiu Leoreanu, vicepresedinte…

- ■ patru persoane au suferit intoxicatii cu monoxid de carbon ■ 17 pacienti au fost evacuati ■ incendiul a fost provocat de fumatul in loc nepermis ■ Patru persoane intoxicate cu monoxid de carbon si 17 pacienti transferati reprezinta bilantul unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata,…

- ■ „Cine va privi spre cruce, se va vindeca!“, spune parohul care, in urma cu cativa ani, a avut ideea construirii impunatoarei cruci ■ la sfintire au participat conducerea Episcopiei Romano-Catolice Iasi, credinciosi si oficialitati locale ■ O initiativa a parohului Iosif Garleanu, din comuna Bargauani,…

- Pandemia generata de virusul SARS-CoV-2 a adus modificari majore in societați din toata lumea. In multe state, sistemul medical este suprasolicitat la maximum și abia mai poate face fața situației. In opinia mea, o problema grava cu care ne confruntam in aceste zile o reprezinta raspandirea de informații…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei de Politie Rurala Gircina cauta o femeie in virsta de 39 de ani, care a disparut de la data de 20 noiembrie 2020. Anchetatorii s-au sesizat din oficiu, pe 24 noiembrie, despre faptul ca in urma cu patru zile Donciu Cristina, din Piatra…