Activități în natură în București, pentru toată familia Activitați in natura in București Vrei sa petreci cu familia mai multe ore conectat la natura sau chiar in mijlocului naturii, fara sa ieși din București? Acestea sunt cateva alternative: Plimbare cu vaporașul pe lacul Herastrau Din luna aprilie 2024, pe lacul Herastrau a fost lansata o flota proaspata de 25 de barci și 25 de hidrobiciclete. Vaporașele sunt disponibile zilnic intre orele 10:00 și 20:00, iar inchirierea barcilor este posibila pana la 19:30. Punctul de plecare este Debarcaderul Central din Herastrau, iar tarifele, accesibile tuturor, se incadreaza intre 12 și 18 lei. Iar pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

