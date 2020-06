Stiri pe aceeasi tema

- Renault se teme de invazia de masini electrice din China, aduse cu vapoarele in Norvegia. “Va trebui sa ne schimbam rapid strategia” Invazia de masini electrice din China este un semn ca o "concurenta feroce" ii asteapta pe producatorii auto din regiune, a declarat presedintele…

- Miliardarul George Soros a avertizat ca Uniunea Europeana ar putea sa se divizeze in contextul pandemiei de coronavirus, daca blocul comunitar nu va emite obligatiuni perpetue pentru a ajuta statele membre cu probleme, precum Italia, transmite Reuters.George Soros a subliniat ca pagubele provocate de…

- Liderul PRO Romania a reacționat rapid la ridicarea restricțiilor din mai multe țari din Europa, printre care și Italia, considerata focarul Europei. Ponta critica masurile autoritaților."Vreti sa munciti ? Mergeti in Italia ! Vreti sa stati pe o terasa la restaurant? Mergeti in Ungaria…

- Danezii vor ajunge pe sub apa in Germania. Tunelul de 7 mld. euro care se construiește in nordul Europei va fi unic in lume Parlamentarii danezi au dat unda verde unui proiect gigant, prin care Danemarca va fi legata de Germania pe sub apa, cu un tunel unic in lume, scrie Euronews. Astfel, Danemarca…

- “Un pahar pe jumatate plin sau pe jumatate gol? Ce vede fiecare dupa ultima teleconferinta a sefilor de stat europeni? Optimistii insista sa vada o convergenta a unor puncte de vedere foarte divergente si o intarire a Europei in fata tsunami-ului recesiunii care va veni. Cei „cu picioarele pe pamant”…

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a pledat din nou pentru mai multa solidaritate europeana si emiterea de eurobonduri ca raspuns la consecintele economice ale pandemiei, transmite dpa, citata de Agerpres. ”Trecem prin cel mai mare soc de la ultimul razboi mondial”, a afirmat Conte pentru…

- In Romania, numarul de copii care ies dincasa este de patru ori mai mic acum, la inceputul lunii aprilie, fața deperioada anterioara pandemiei, arata un studiu realizat de dezvoltatoriiaplicației Find My Kids. Copiii din țara noastra respecta restricțiile decirculație mai puțin decat cei din Spania,…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa adopte saptamana viitoare masuri care vor permite Cabinetului sa creasca imprumuturile in mod nelimitat, pentru a putea contracara efectele crizei coronavirusului, informeaza Reuters.Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar,…