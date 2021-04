Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21 aprilie, elevi ai Școlii Gimnaziale „Miron Costin” din Burdujeni vor desfașura activitatea „Franța și minunile ei” sub indrumarea profesorilor coordonatori Cosmina Pelin și Adriana Caliniuc. Acțiunea va avea loc in cadrul proiectului „Francofonia in comunitate” derulat de Alianța Franceza…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA)Suceava, organizeaza, in perioada 11 martie-4 mai 2021, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Consiliul Judetean Suceava si Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,…

- Agentia Nationala Antidrog (A.N.A.), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Suceava, desfasoara la nivel local, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Consiliul Judetean Suceava si Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, editia a XVIII–a a concursului…

- Saptamana aceasta, politistii de la Compartimentul de Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara au primit mesaj de la vestitorii primaverii - tinerii beneficiari ai sistemului de protectie.

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului, Asociatia Sportiva „Ciucas” Intorsura Buzaului și Muzeul National al Carpatilor Rasariteni, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura Buzaului, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Covasna, Asociatia…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), și in parteneriat cu Școala Gimnaziala Campeni, a implementat, in perioada decembrie 2020 – februarie 2021, proiectul național de prevenire in familie ,,Eu și copilul meu”, prin care se urmarește…

- Proiectul „Eu și copilul meu”, implementat și in județul Alba. Activitate de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri in randul copiilor Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), și in parteneriat cu Școala Gimnaziala Campeni,…

- Preoteasa Marta Butnaru lucreaza la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) din Bacau al Agenției Naționale Antidrog. In a doua parte a interviului acordat Basilica.ro, ea descrie activitațile de prevenție cu tinerii și despre vocația de sprijin a femeilor creștine și mai ales…