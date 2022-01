Activistul Daniel Bodnar, ameninţat de un localnic din Vicovu de Sus: Dacă nu ţi-oi rupe eu ţie picioarele Activistul de mediu Daniel Bodnar a postat pe Facebook un clip video in care este amenintat de un barbat din Vicovu de Sus. Ulterior, barbatul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, relateaza news.ro Dupa o serie de injuratori, se aude in filmare cu barbatul ii spune: ”Ti-ai facut de lucru cu tiganii din Plai. Suntem de pe strada Romana. Daca nu ti-oi rupe eu tie picioarele si nu ti-i mai putea ridica mainile la gurita…te opresc, iti barez drumul, iau ranga si iti sparg toate geamurile (…) Daca nu te iau pe bordul masinii inseamna ca-s prost eu. Alaturi de videoclipul plin de injuraturi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

