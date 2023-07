Activiștii de mediu spanioli au mînjit cu vopsea un iaht de lux Activiștii au stropit nava cu vopsea roșie și neagra. „Cei mai bogați 1% din populația lumii polueaza mai mult decit cei mai saraci 50%”, au spus activiștii in videoclip. „Ei ne condamna la un viitor cu durere, mizerie și pustietate.”, potrivit libertatea.ro „Ei ne distrug planeta, compromit habitabilitatea pamintului și a tuturor lucrurilor, pentru a duce un nivel de trai care depașește lim Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

