Stiri pe aceeasi tema

- Activisti pentru clima din Franta si Italia au blocat vineri intrarile in tunelul Mont Blanc situate in orasul francez Chamonix si in orasul italian Courmayeur in scopul sensibilizarii opiniei publice cu privire la schimbarile climatice, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Craciunul a venit mai devreme in acest an pentru 165 de persoane din Olmen, un mic sat din nordul Belgiei, care au participat impreuna la loteria EuroMillions si au castigat suma de 142.897.164 de euro in aceasta saptamana, cel mai mare castig obtinut vreodata in Belgia de un grup de participanti la…

- Farideh Moradkhani, nepoata liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și o cunoscuta activista pentru drepturile omului, a cerut guvernelor straine sa reacționeze la represiunea violenta a protestelor din țara sa, rupand legaturile cu Teheranul, relateaza Reuters . ”O oameni liberi, fiți…

- Valurile de caldura din timpul verii din Franța, Germania, Spania și Marea Britanie au cauzat peste 20.000 de decese "in exces", se arata intr-un raport care compileaza cifrele oficiale, publicat joi, scrie Reuters.

- O antreprenoare de pompe funebre din Franta a pedalat prin Paris recent, intr-o zi de toamna, pe o bicicleta dric despre care spera ca va transforma modalitatea de desfasurare a inmormantarilor in capitala Frantei, acestea putand deveni astfel mai "verzi", transmite joi Reuters.

- Pompierii, susținuți de polițiști, au eliberat traficul din Pasajul Unirii și cel mai important lucru au fost salvate viețile oamenilor, in urma cumplitului incendiu al unui autoturism. Puțina lume știe, insa, ca Daniel Baluța, edilul sectorului 4, cel care a coordonat lucrarea de reparații, a prevazut…

- Activisti ecologisti din miscarea Just Stop Oil au stropit vineri cu supa de tomate una dintre capodoperele pictorului Vincent Van Gogh, „Sunflowers” („Floarea soarelui”), expusa la National Gallery din Londra, avariind insa doar foarte putin rama acestei opere de arta, potrivit reprezentantilor muzeului…

- Producatorul auto Renault a oferit majoritatii angajatilor din Franta plati unice de peste 1.000 euro pentru a-i ajuta sa faca fata inflatiei, au declarat pentru Reuters surse sindicale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…