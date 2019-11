Stiri pe aceeasi tema

- Tanara activista ecologista suedeza Greta Thunberg va fi redactor-sef al emisiunii matinale de la postul de radio britanic BBC Radio 4 in perioada vacantei de Craciun, a anuntat sambata BBC, potrivit Agerpres. Greta Thunberg va modera discuții cu mai multe personalitați care lupta impotriva schimbarilor…

- In prima luna de functionare, pragul Centrului de Permanenta din Ostroveni a fost trecut de 407 persoane care au avut nevoie de servicii medicale; 197 dintre acestea s-au prezentat in noptile din timpul saptamanii, iar 210 – in week-end-uri. Pentru 215 suferinzi s-au aplicat tratamente medicale la sediul…

- În perioada 1.08 – 31.08.2019 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4909 camere cu 10190 locuri. În perioada 1.01 – 31.08.2019 au fost cazati 446272 turisti, din care 90327 turisti straini (reprezentând 20,2% din totalul…

- Valentina Gabriela Baron adolescenta de 15 ani, disparuta de zece zile de acasa, a fost gasit de polițiști, dupa ce parinții au alertat autoritațile. „In urma sesizarii de ieri (n.r. 16 octombrie), politistii vasluieni au desfasurat o serie de activitati specifice, in vederea despistarii minorei Baron…

- Peste 760.000 de turiști au sosit in județul Brașov in primele 7 luni ale anului 2019. Astfel, județul nostru ocupa locul al doilea pe țara dupa numarul de turiști sosiți și locul intai in Regiunea Centru. Potrivit datelor transmise de Direcția Județeana de Statistica Brașov, din totalul de 1.705.553…