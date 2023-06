Acţiunile Siemens Energy au scăzut luni pentru a doua şedinţă consecutivă, scăderea valorii de piaţă a ajuns la peste 7 miliarde de dolari Pretul actiunilor Siemens Energy a scazut luni cu circa 3,3%, la nivelul inferior al indicelui german DAX, ducand scaderea evaluarii pietei la 7,4 miliarde de euro, de cand si-a anulat previziunile anuale de profit, joia trecuta. ”Asteptam acum rezultatele complete ale analizei inainte de a trage concluzii suplimentare”, a declarat un purtator de cuvant al companiei, ca raspuns la o intrebare din partea Reuters. Citi a redus ratingului companiei la ”neutru” de la „cumparare”, in timp ce Jefferies a retrogradat ratingul la ”detine” de la ”cumparare”, in urma retragerii de catre grup a previziunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

